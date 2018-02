Bônus salarial para agentes da ativa é suspenso pelo STF

A disputa judicial corre desde 2008 e diz respeito ao cálculo do quinquênio (bônus dado a cada cinco anos) e à sexta parte (20% adicional após 20 anos de serviço). Associações de oficiais e praças dizem que o cálculo deve feito sobre o total dos vencimentos em vez do salário-base. Segundo a Procuradoria-Geral do Estado, que conseguiu suspender o pagamento na Justiça, o impacto nos cofres estaduais é de R$ 1,5 bilhão. / BRUNO PAES MANSO