Bons resultados no centro fizeram modelo crescer

Entre janeiro e fevereiro deste ano, houve queda de 58% dos crimes contra o patrimônio na região da 25 de Março, na comparação com o mesmo período do ano passado. A polícia atribui o resultado à atuação dos PMs na Operação Delegada, o chamado "bico oficial". Exceto a Guarda Civil Metropolitana (GCM), que se sentiu desprestigiada, o projeto agradou a todos os envolvidos. É benéfico para a sociedade, pois ajuda a diminuir os índices de criminalidade e aumenta a sensação de segurança, e, de quebra, ainda tira o policial do serviço extra. No ano passado 47 policiais morreram no bico clandestino e 16 em serviço.