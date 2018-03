Bonecão de Dilma é atração em bloco Um boneco com quatro metros de altura representando a presidente Dilma Rousseff será a atração do tradicional Bloco dos Grandões, em Salto, a 100 km de São Paulo. O "bonecão da Dilma", como foi chamado, fará sua estreia hoje, às 20 horas. O bloco tem outros 24 bonecos representando personalidades como Michael Jackson, Carmen Miranda, Dercy Gonçalves e o ex-presidente Lula, além do cineasta Anselmo Duarte, que era da cidade. A tradição dos bonecões é da década de 1950 e foi resgatada há seis anos.