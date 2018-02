Bondinhos voltarão a Santa Teresa em 2014 O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), disse ontem que os bondinhos de Santa Teresa voltarão às ladeiras do bairro em 2014. Desde o acidente ocorrido em 2011, que matou seis pessoas e feriu mais de 50, os bondes foram tirados de circulação para reforma do sistema de transporte. "O novo bonde de Santa Teresa vai se integrar ao VLT (veículo leve sobre trilhos) e a outros modais", disse Cabral.