Bondinho reformado foi entregue em julho

O bondinho envolvido no acidente da Estrada de Ferro de Campos do Jordão (EFCJ) na noite do último sábado,3, que fez três vítimas fatais e deixou 40 feridos, foi reformado e entregue em julho pelo Governo do Estado. A automotriz de prefixo A2 está em operação desde 1924 e já passou por cinco reformas. O investimento na EFCJ foi de R$ 14 milhões em dois anos de trabalhos.

Antes de ser entregue, a A2 passou seis meses em operação assistida. Em sua última reforma, recebeu novas janelas, novas poltronas e o piso foi substituído por emborrachado antiderrapante.

Ao entregar o veículo ferroviário destinado a viagens turísticas entre Pindamonhangaba e Campos do Jordão, o governador Geraldo Alckmin anunciou o investimento feito desde 2001 na recuperação da Estrada de Ferro, que em 2014 completará 100 anos de atividade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A automotriz envolvida no acidente tem capacidade para 48 passageiros e uma vaga para cadeirante. Sua primeira reforma foi em 1963, quando sua estrutura madeira foi trocada por alumínio.

O secretário de transportes metropolitanos, Jurandir Fernandes, e o diretor da EFCJ, Ayrton Camargo, estiveram no local logo após o acidente. Uma sindicância foi aberta para apurar as causas do acidente e deve demorar 30 dias para ser concluída. A Polícia Civil de Pindamonhangaba deve começar a ouvir as vítimas a partir da próxima semana.