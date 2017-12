Bonde do Timão oferece lotação para vereadores alvinegros

SÃO PAULO - Num dia morno, sem a votação de projetos importantes na Câmara Municipal paulistana e com o plenário vazio, o enorme "Ônibus Mosqueteiro" do Corinthians chamou a atenção ao estacionar em frente à sede do Legislativo, no Viaduto Maria Paula, agora pouco, por volta das 16h40. O transporte gratuíto até ao Parque São Jorge, na zona leste, onde hoje à noite ocorre sessão solene especial em comemoração aos 99 anos do clube alvinegro, foi oferecido aos vereadores da "bancada corintiana" - casos, por exemplo, de Goulart (PMDB), Dalton Silvano (PSDB) e Juscelino Gadelha (PSDB).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dentro do plenário vazio, o vereador Floriano Pesaro (PSDB) faz discurso sobre o projeto para a valorização dos professores do Estado. Apenas cinco dos 55 veeradores acompanham o discurso. Os líderes de bancadas estão reunidos para decidir se votam amanhã, em primeira discussão, o projeto que permite a implementação do IPTU progressivo sobre os 400 mil imóveis ociosos da capital, de autoria do vereador José Police Neto (PSDB).