Bombom de licor não vai dar multa, diz PM

O efeito no corpo do consumo de produtos com pequenas quantidades de álcool será abordado hoje à tarde pelo Ministério das Cidades, durante o lançamento de uma campanha publicitária com o objetivo de reduzir a quantidade de acidentes de trânsito no carnaval, período em que geralmente aumentam as ocorrências envolvendo o uso de álcool em estradas e vias urbanas.

Voluntários vão usar enxaguantes bucais e remédios fitoterápicos e, depois, serão submetidos ao bafômetro. Um médico indicado pela Associação Brasileira de Medicina de Trânsito (Abramet) vai explicar os índices científicos e os efeitos do álcool no cérebro. O tema da campanha deste ano do Ministério das Cidades é "Bebida e direção. Deixe essa mistura fora da festa". Nela, serão ressaltados pontos que estimulem as pessoas que tomarem bebidas alcoólicas a usar outros meios para voltar para casa, como carona, táxi ou ônibus. / C.V.