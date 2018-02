Bombeiros visitam 39 locais na cidade de São Paulo No primeiro dia da fiscalização anunciada anteontem pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), os bombeiros da capital paulista vistoriaram menos locais de "reunião pública" (como casas noturnas) que batalhões do interior. Na capital, foram 39, contra 47 de São José dos Campos e 41 de Piracicaba. São José do Rio Preto teve 39, o mesmo que a capital, e Santo André, 25. Campinas, só teve seis vistorias e Guarulhos, três.