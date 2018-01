Bombeiros terão de divulgar estatísticas de ocorrências todo mês

SÃO PAULO - A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) vai começar a divulgar estatísticas mensais do Corpo de Bombeiros pela primeira vez. Os dados serão informados pela pasta todo dia 25, assim como já acontece com as estatísticas criminais, publicadas desde 2011. A novidade foi oficializada em resolução publicada neste sábado, 17, no Diário Oficial do Estado.

Com a mudança, o Corpo de Bombeiros deverá enviar, até o décimo dia útil do mês, os seguintes dados: acidentes de trânsito com vítima, acidentes traumáticos, atividades educativas, desabamento/soterramento, incêndios, incêndios em v egetação, incêndios em veículos e vistorias técnicas de regularização. Os dados terão como fonte primária o sistema operacional informatizado do Corpo de Bombeiros.

A medida passa a valer a partir de 1 de janeiro de 2017 e os dados deste mês já serão publicados.