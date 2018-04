Bombeiros suspendem buscas por ciclista que teria caído no rio Tietê

SÃO PAULO - Foram suspensas, por volta da 1h30 desta madrugada de quarta-feira, 23, as buscas por um ciclista que teria caído no rio Tietê após se envolver, na noite de terça-feira, 22, em um acidente com dois veículos de passeio na junção entre a avenida Doutor José Artur da Nova, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, e estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Entre as 22h40 e 0h20 três equipes dos bombeiros e o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foram acionados na tentativa de se localizar a suposta vítima. O objetivo do helicóptero era auxiliar, com iluminação, as equipes de resgate que estavam em terra, mas a má visibilidade fez com que os bombeiros resolvessem suspender os trabalhos e reiniciá-los após as 7 horas desta quarta-feira.