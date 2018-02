Bombeiros são atropelados ao atender ocorrência em Guarulhos

SÃO PAULO - Dois bombeiros ficaram feridos após serem atropelados por um motorista embriagado durante uma ocorrência em Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite de terça-feira, 4. Os homens apagavam as chamas de objetos incendiados por um grupo de manifestantes quando foram surpreendidos pelo condutor, na Estrada do Elenco, próximo à Praça Oito, no Jardim Munira.

Moradores do local, ameaçados de despejo em razão de uma ação de reintegração de posse da área por eles ocupada, realizaram uma manifestação e atearam fogo em pneus, móveis velhos e lixo, interditando a via e forçando o acionamento dos bombeiros.

No momento em que os militares 5º Grupamento trabalhavam, o aposentado Ailton Vieira, de 69 anos, ao volante de um Santana vermelho, avançou contra a barreira incendiada e atingiu o soldado Marcos Pereira da Costa, de 43 anos e o sargento Adílson de Paiva Bernardo, de 46 anos.

O soldado fraturou uma das pernas e teve escoriações pelo corpo. Ele foi medicado no Hospital Geral de Guarulhos (HGG) e liberado. Já o sargento foi ferido na cabeça e também permanecia internado no HGG, mas fora de perigo.