Bombeiros retomam buscas por piloto de monomotor desaparecido

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã desta terça-feira, 22, as buscas pelo piloto do monomotor que caiu no Rio Tietê em Buritama, na região de Araçatuba, interior de São Paulo. Bombeiros de Birigui, cidade vizinha, também participam dos trabalhos de busca, que foram suspensos durante a noite.

Apenas o piloto estava na aeronave no momento de acidente, ocorrido no último sábado, 19. As causas do acidente serão investigadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, hoje as buscas se concentram no Lado da Represa Nova Avanhandava, em Buritama.