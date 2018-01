Bombeiros retomam buscas por pessoa que caiu em córrego em SP

SÃO PAULO - Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram na manhã deste domingo, 10, as buscas para encontrar uma pessoa que desapareceu durante a forte chuva de tarde deste sábado, 9, que atingiu principalmente a zona leste da capital paulista. Ela caiu perto do Córrego Aricanduva.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) emitiu um alerta para enchentes na região às 19 horas do sábado durante as fortes chuvas.

A Defesa Civil decretou estado de atenção para enchentes nas zonas norte, oeste, além das Marginais do Tietê e do Pinheiros, à 1h25 deste domingo. O alerta foi suspenso às 3 horas. Não há registros de vítimas ou desabrigados.

Na zona sul, a chuva atingiu principalmente os bairros Vila Mariana, Campo Belo, Santo Amaro, Cidade Ademar e Jabaquara. Mas não houve alagamentos.