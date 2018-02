Bombeiros retomam buscas por pescador desaparecido no Rio

SÃO PAULO - Bombeiros do Grupamento Marítimo (GMar) da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, retomaram na manhã desta sexta-feira, 1º, as buscas pelo pescador que desapareceu na Praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes. Os trabalhos de buscas haviam sido encerrados na noite de quinta-feira, 31, porque o mar estava agitado.

O barco virou na noite de quarta-feira, 30, com sete pessoas a bordo, na altura do posto 12. Cinco pessoas foram resgatadas com vida e levadas para um hospital da região e um homem morreu. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.