Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Uma equipe do Corpo de Bombeiros retomou por volta das 8 horas desta segunda-feira, 18, as buscas por uma mulher que desapareceu em uma galeria no Jardim Damasceno, zona norte de São Paulo, na noite deste domingo, 17.

A mulher caiu em uma galeria pluvial durante a forte chuva que atingiu São Paulo na noite de ontem. Até as 10 horas, a vítima ainda não tinha sido encontrada.