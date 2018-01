Bombeiros retomam buscas por mulher desaparecida

Daniela do Canto, do estadao.com.br,

O Corpo de Bombeiros retomará na manhã desta segunda-feira, 18, as buscas por uma mulher que teria sido engolida por uma galeria na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo.

A corporação recebeu uma denúncia de que a vítima havia desaparecido em uma galeria que fica em um escadão no final da Rua Daniel Cerri, no Jardim Damasceno, na noite do domingo, 17. Equipes foram enviadas ao local e, após procurarem pelo córrego das proximidades, não encontraram nada. As buscas foram interrompidas perto da 1h30.