Bombeiros retomam buscas por homem levado por rio

Os bombeiros retomaram na manhã desta quarta-feira, 28, as buscas por um homem de 27 anos que está desaparecido desde a noite de segunda, quando foi levado pelas águas de um rio, em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo.

André do Nascimento tentou atravessar a correnteza do Rio Cotia próximo da Estação Engenheiro Cardoso da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e acabou levado pelas águas. Segundo sua mulher, Fátima Aparecida da Silva, ele estava alcoolizado. As buscas haviam sido suspensas no fim da tarde de segunda por conta da chuva.

A forte chuva que atingiu a Grande São Paulo fez a represa Baixo Cotia transbordar e a água invadiu casas e ruas da região de Carapicuíba, Barueri e Itapevi. Ao menos 50 residências foram inundadas e as famílias perderam móveis e eletrodomésticos. Carros que estavam nas vias também foram arrastados com a força da correnteza.