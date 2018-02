Bombeiros retomam buscas por grupo perdidas na Serra do Mar

SÃO PAULO - O grupo de sete pessoas que estava perdido na Serra do Mar, em São Paulo, desde o último sábado, 2, foi localizado na tarde desta terça-feira, 5. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles estavam na altura do km 94 da Estrada Casa Grande, no município de Biritiba Mirim, 4 quilômetros mata adentro.

O helicóptero Águia-3 do Grupamento Aéreo de Praia Grande socorreu três mulheres por volta das 15h, uma delas com mais de 60 anos. Segundo a Polícia Militar, as sete pessoas foram resgatadas ilesas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As condições climáticas interromperam o resgate, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Policiais do Comando de Operações Especiais (COE) foram até o local para resgatar por terra os quatro homens.

Um médico foi levado até o local do resgate pelo Águia-1 do Grupamento Aéreo de São Paulo para realizar os primeiros atendimentos.

De acordo com capitão Adriani José de Souza, do Grupamento Aéreo de Praia Grande, as vítimas não tinham ferimentos visíveis e estavam aparentemente bem. Segundo o capitão Adriani, os resgatados estavam apenas debilitadas devido aos dois dias que ficaram perdidos na mata.

O grupo iniciou a trilha em Mogi das Cruzes a caminho de Bertioga por volta das 11 horas do último sábado, 2. Por volta das 10h40 do domingo uma das vítimas comunicou os bombeiros, por meio de um celular, que o grupo havia se perdido. A trilha entre as duas cidades tem cerca de 100 km.

Notícia atualizada às 20h10.