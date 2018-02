Bombeiros retomam buscas por funcionários da Sabesp na Billings

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros retoma as buscas por dois funcionários desaparecidos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na Represa Billings na manhã desta quarta-feira, 28. Os técnicos desapareceram na manhã anterior, enquanto faziam uma operação de rotina no braço Rio Grande, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Os bombeiros devem concentrar a procura pelos desaparecidos nas margens da Billings, Na terça-feira, 28, seis equipes foram para o local e usaram botes e equipamentos de mergulho para procurar pelos funcionários.

Janelas de sucção, instaladas ao longo da represa, também foram verificadas, mas os bombeiros descartam a possibilidade de a dupla ter sido sugada já que há grades nesses locais.

Segundo a Sabesp, os técnicos da Superintendência de Produção de Água saíram de lancha às 9 horas para coletar amostras de água na represa - um procedimento que é feito diariamente. Depois, outros funcionários da companhia avistaram o veículo, mas ele estava vazio, com o motor ligado e girando sobre o próprio eixo.

Os bombeiros foram acionados por volta das 10h30, mas precisou interromper as buscas cerca de oito horas depois por causa do baixa iluminação. Os funcionários trabalham na Sabesp há mais 15 anos.