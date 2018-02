Bombeiros retomam buscas em aterro sanitário de Itaquaquecetuba

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil retomaram as buscas por possíveis vítimas, na manhã desta terça-feira, 26, em um aterro sanitário em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Ontem, um desmoronamento espalhou toneladas de lixo na Estrada José Sgobin. De acordo com testemunhas, um carro que passava pela região no momento do acidente foi soterrado. Três viaturas estão no local. Até as 8 horas, os bombeiros da cidade não tinham informação sobre feridos.

Devido ao acidente, técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) recolheram amostras d'água para avaliar se o córrego Taboãozinho foi contaminado por chorume - um líquido originado da decomposição de resíduos orgânicos.

Além de Itaquaquecetuba, recebia resíduos urbanos de Mogi das Cruzes, Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Salesópolis e Biritiba Mirim.