Bombeiros retomam buscas a desaparecido após chuva em SP

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros retomaram por volta das 7h30 desta quinta-feira, 18, as buscas a um homem que desapareceu na noite desta quarta-feira, 17, na Vila Bosque da Saúde, zona sul de São Paulo.

Veja também:

Homem cai em córrego durante temporal

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Italo Cícero Mendonça do Carmo, de 24 anos, foi levado pela enxurrada que se formou com o transbordamento do córrego Ipiranga, em frente ao Shopping Plaza Sul, na Avenida Professor Abraão de Moraes.