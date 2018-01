Bombeiros retomam busca por homem que desapareceu em Guarulhos

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros retomou nesta terça-feira, 17, as buscas por um homem que desapareceu na noite deste domingo, 15, no temporal que atingiu a região metropolitana de São Paulo.

Odair José Chagas é o marido e estava no mesmo carro de Maria Santos Chagas, de 39 anos, que morreu afogada após ter o veículo arrastado pela enchente e tragado pelo Córrego Taboão, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

A mulher trafegava pela Rua do Araújo, altura do número 166, quando teve o carro arrastado para dentro do córrego. Acionados, os bombeiros fizeram uma varredura no local e conseguiram localizar o veículo por volta das 4h30 desta segunda-feira, 16. O corpo de Maria estava dentro do carro.