Bombeiros retomam busca aos mergulhadores em Sorocaba-SP

SÃO PAULO - A equipe dos bombeiros retornou, na manhã desta segunda-feira, 12, a busca aos dois mergulhadores desaparecidos em uma pedreira de Salto de Pirapora, no interior de São Paulo, no último sábado, 10.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe, composta por seis militares, trabalha com equipamentos suficientes para manter a procura durante o dia. Dois bombeiros foram enviados para reforçar e avaliar a atual situação da busca. Os bombeiros afirmam que o contato com a equipe de busca é limitado por conta da difícil localização.

Os mergulhadores Rodrigo Garcia Cordeiro e Alessandro Varani, ambos de 29 anos, desapareceram no sábado e estão sendo procurados desde às 6h da manha do último domingo, 11. De acordo com os bombeiros, não há chances dos mergulhadores estarem vivos.