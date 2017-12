Bombeiros resgatam homem que caiu no Rio Tamanduateí; mulher cai em seguida

SÃO PAULO - Uma mulher caiu no Rio Tamanduateí enquanto uma equipe do Corpo de Bombeiros tentava resgatar um homem que estava na água na noite desta segunda-feira, 26. O acidente ocorreu na altura da Avenida do Estado, número 3450, no Parque Dom Pedro, região central da cidade de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da noite desta segunda-feira, 26, para socorrer um homem, de 28 anos, que estava dentro do Rio Tamanduateí. Cinco viaturas foram deslocadas, além do helicóptero Águia.

Enquanto o homem estava sendo resgatado, uma mulher, identificada apenas como Rita de Cássia e que acompanhava o resgate, acabou caindo também. O homem resgatado, cuja identidade não foi revelada, teve apenas escoriações, segundo o Corpo de Bombeiros.

Dois homens ainda desceram ao rio para tentar retirar a mulher. Um deles seria um companheiro de Rita. Por volta das 19 horas, a equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar a mulher e retirar um dos homens que desceu para ajudá-la. O outro saiu sozinho do local.

"O lugar é perigoso. Tivemos que fazer toda uma preparação para evitar contaminação com a água do rio, para evitar que alguém caísse novamente no rio", disse o tenente Paulo Rogéio Rodrigues Prado. A mulher será encaminhada para um pronto-socorro no Mandaqui, onde receberá atendimento médico. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são moradores de rua.

Veja abaixo um vídeo do resgate da mulher: