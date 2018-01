Bombeiros resgatam homem que caiu no Rio Tamanduateí

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros resgatou um homem, de identidade ainda não divulgada, que caiu no interior do Rio Tamanduateí, no cruzamento entre as Avenidas Cruzeiro do Sul e do Estado, no Pari, região central de São Paulo. Duas viaturas foram encaminhadas para atender a ocorrência.

Segundo a corporação a vítima foi resgatada e socorrida com ferimentos no braço. Depois, foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa, em Santa Cecília, também na região central.