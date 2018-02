Bombeiros resgatam helicóptero que caiu com 4 tripulantes em Copacabana A Marinha e o Corpo de Bombeiros retiraram do mar, na madrugada de ontem, o helicóptero que caiu em Copacabana, na zona sul do Rio, na tarde de anteontem. A aeronave, que pertence ao Grupamento Aeromarítimo dos bombeiros, estava sendo usada no resgate de um banhista quando caiu com quatro tripulantes. Eles sofreram apenas escoriações. Levados para um hospital, foram medicados e liberados.