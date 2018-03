Bombeiros resgatam duas pessoas que caíram em rio no ABC

Duas pessoas foram resgatadas com vida do Rio Tamanduateí às 14h25 desta terça-feira, 23, na altura do Moinho São Jorge, no bairro Santa Terezinha, em Santo André. De acordo com o Corpo De Bombeiros do ABC, elas estavam dentro de um veículo que ainda está sendo resgatado. Logo após a retirada das vítimas, as águas do Tamanduateí subiram rapidamente e não foi possível resgatar o carro. Os bombeiros ainda permanecem no local e trabalham com a hipótese de uma terceira vítima e fazem buscas no local.