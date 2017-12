Bombeiros resgatam corpos de pescadores afogados no Rio Grande

SOROCABA - O Corpo de Bombeiros localizou no fim da tarde desta segunda-feira, 3, os corpos de dois mergulhadores que estavam desaparecidos desde a noite de sábado, 1º, nas águas do Rio Grande, em Miguelópolis, no interior de São Paulo. Os amigos Rodrigo da Silva Marques, de 32 anos, e Lucas Carvalho Moreira, de 26, eram de Franca e estavam no rancho com familiares quando decidiram pescar e praticar mergulho.

Dois amigos que pescavam em local próximo viram os rapazes se preparar para o mergulho. Quando decidiram chamá-los para retornar para o rancho, não os encontraram.

Os bombeiros de Barretos foram acionados e iniciaram as buscas na manhã de domingo. Familiares e amigos acompanharam as buscas durante o dia todo. O rio é caudaloso no local e não havia pistas dos mergulhadores.

Na segunda-feira, os bombeiros decidiram inspecionar uma ilha flutuante e localizaram os corpos sob uma malha de vegetação. As vítimas usavam máscaras especiais, mas não carregavam cilindros de oxigênio. Segundo os bombeiros, provavelmente eles tenham se perdido sob a ilha e, sem visibilidade, não conseguiram chegar à superfície da água.