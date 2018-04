SÃO PAULO - Uma pessoa morreu afogada na tarde desta segunda-feira, 16, no bairro de Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande SP.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram até a Rua Paula Motta resgatar o corpo da vítima, que ainda não foi identificada. O afogamento aconteceu próximo a uma caixa d'água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Sete homens participaram do resgate.