Bombeiros resgatam corpo de homem soterrado por trigo em SP

Depois de mais de 20 horas, os bombeiros resgataram na madrugada desta quarta-feira, 22, o corpo do homem de 49 anos que foi soterrado por mais de 100 toneladas de trigo numa cooperativa agrícola em Capão Bonito, interior de São Paulo, na manhã de terça-feira, 21.

Segundo os bombeiros, por volta das 10 horas de terça, o silo (estrutura construída para armazenar cereais) que mantinha toneladas de trigo rompeu-se e o encarregado da cooperativa acabou atingido pelos grãos. O rompimento ocorreu nas emendas das chapas de aço do silo. A suspeita é de que o acidente tenha sido provocado por uma explosão causada por uma faísca elétrica. A polícia vai investigar as causas do acidente.