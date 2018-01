Bombeiros resgatam 18 em rio após queda de ponte em Marília

Dezoito pessoas foram socorridas na madrugada desta quinta-feira, 26, após uma ponte ser levada pela enxurrada na região de Marília, no interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 2 horas, a forte chuva arrastou a ponte, na Rodovia SP-333, e um ônibus e uma caminhonete que passavam pelo local. Veja também: Dois mortos e quatro feridos em desabamentos em SP Após temporal, duas crianças morrem soterradas no Guarujá As vítimas, que ficaram aguardando o socorro dentro ou sobre os veículos que caíram no rio, tiveram ferimentos leves e crises nervosas, segundo os bombeiros, e foram levadas para o Hospital das Clínicas de Marília.