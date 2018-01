Bombeiros reforçam atuação para atender vítimas das chuvas

O Corpo de Bombeiros intensificou e reforçou sua atuação para atender as ocorrências durante a forte chuva que atingiu a Capital, na madrugada desta quinta-feira, 21. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 60% do seu efetivo está atuando nos atendimentos.

Os bombeiros contam com um plano estratégico para agir durante o período de chuvas. Viaturas são enviadas para regiões da Capital, que são consideradas possíveis áreas de alagamentos. Ainda de acordo com o Corpo de bombeiros, há 62 ocorrências decorrentes das chuvas que estão sendo atendidas.