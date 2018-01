Bombeiros procuram vitimas da chuva na zona leste de SP

Os bombeiros suspenderam as buscas de duas pessoas que estariam desaparecidas em razão da chuva na zona leste de São Paulo. Uma senhora de 72 anos e um menino, de 11, estariam desaparecidos desde o início da noite de quarta-feira, 3, após, segundo moradores da favela da Vila Guarani, região de Cidade A.E.Carvalho, serem arrastados pela enxurrada que se formou com o transbordamento do córrego Jacupeval, que passa pela avenida Caititu, onde fica a favela.

Os trabalhos de busca devem ser reiniciados ao amanhecer. Várias pessoas, entre elas crianças, ficaram ilhadas e foram resgatadas pelos bombeiros.

Segundo a Defesa Civil Municipal, algumas residências localizadas na rua Agreste de Itabaiana, na mesma região, vieram abaixo, mas não houve feridos graves.

Manifestação

Dois ônibus, de prefixos 33900 e 33910, da Viação Itaim Paulista (VIP) Transportes, foram alvo da fúria de cerca de 50 moradores da região atingida pelo transbordamento do córrego. Os coletivos foram parados pelos manifestantes na rua Flor da Esperança. Um dos veículos foi incendiado; o outro, apedrejado. Nenhum passageiro ficou ferido.