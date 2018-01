Bombeiros procuram por motorista que teria caído em rio após acidente em SP

Os bombeiros continuavam, por volta das 7h30, as buscas a um motorista de um veículo que se acidentou na madrugada desta segunda-feira, 26, na divisa entre São Paulo e São Caetano do sul, no Grande ABC paulista.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 3h30, o veículo ficou sem controle e foi parar no canteiro da Rua São Raimundo, na altura do número 1.589, na região da Avenida do Estado, no sentido Centro.

Uma pessoa foi arremessada para fora do carro. Ela foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada para o Hospital Albert Sabin, em São Caetano.

Segundo os bombeiros, as buscas continuam a uma outra pessoa que ou poderia ter caído no rio Tamanduateí ou teria fugido. A Polícia Militar não tem informações sobre o ocorrido.