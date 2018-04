Bombeiros procuram por ciclista que teria caído no rio Tietê

SÃO PAULO - Três equipes dos bombeiros, com o auxílio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, tentam localizar, desde as 23 horas de terça-feira, 22, um ciclista que teria caído no rio Tietê após se envolver em um acidente com dois veículos de passeio na junção entre as avenidas Doutor José Artur Danova, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, e Juscelino Kubitschek, no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O helicóptero da PM foi acionado para iluminar a região e facilitar o trabalho das equipes de resgate em terra.