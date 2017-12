Bombeiros procuram homem desaparecido após chuvas na Grande SP

SÃO PAULO - A Polícia Militar e os Bombeiros procuram um homem que desapareceu durante as enchentes em Embu das Artes, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira, 22. A esposa da vítima informou à Polícia Militar sobre o desaparecimento por volta das 21h15 de quarta.

As equipes de resgate procuraram o corpo debaixo de carros e em galerias. As buscas foram dificultadas pelas novas pancadas de chuva que começaram a cair na tarde desta quinta-feira, 23, na capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, o temporal pode fazer com que o corpo do desaparecido chegue ao Rio Tietê ou tomar outro rumo.

Buscas. As buscas pela vítima serão retomadas na manhã desta sexta-feira, 23, informou a PM. Equipes da Prefeitura de Embu das Artes também foram às ruas para dar apoio às famílias desabrigadas por causa das inundações.

No início da noite desta quinta-feira, 22, um grupos de moradores protestava por causa dos estragos causados pelas inundações. Dezenas de manifestantes atearam fogo em objetos e bloquearam parte da Estrada Pirajussara-Valo Velho, na zona sul de São Paulo,.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a manhã dois grupos já haviam protestado na mesma via. No protesto, móveis danificados e objetos queimados bloquearam as pistas da estrada.

Cidade Ademar. No distrito de Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, um ônibus foi inundado pela enchente na Rua Antônio de Pinho de Azevedo. Vários passageiros estavam dentro do veículo. O Corpo de Bombeiros fez o resgate das vítimas por volta das 19h.