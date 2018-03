Bombeiros procuram grupo perdido em trilha na Serra do Mar

SÃO PAULO - Um grupo de 11 pessoas está perdido desde o início da noite de quarta-feira na trilha entre Paranapiacaba e Cubatão, dentro da Serra do Mar, que liga a capital paulista ao litoral. Seis homens e cinco mulheres são procurados por equipes do Corpo de Bombeiros desde as 17h, quando os integrantes da expedição ligaram para o 193 informado sua localização por meio de um GPS. Eles entraram na trilha às 8h de quarta, mas os bombeiros não souberam dizer a origem do grupo.

O 6º Grupamento do Bombeiros de Cubatão informou que as pessoas estão bem, mas que não foram localizadas ainda por causa da mata fechada. Duas viaturas do 6º GB estão fazendo buscas por terra, auxiliadas por um helicóptero Águia da Polícia Militar.

Uma base provisória de operações foi montada pelos Bombeiros no terreno de uma empresa no sopé da serra, em Cubatão, na continuação da Estrada Engenheiro Plínio de Queirós.