Cinco equipes do Corpo de Bombeiros estão realizando buscas a uma pessoa que teria se jogado no Rio Tietê, no começo da manhã desta quinta-feira, 22, segundo informações iniciais do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Um bote com dois bombeiros está próximo à Ponte do Piqueri. Ainda não há informações sobre a identidade da pessoa.