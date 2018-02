Bombeiros matam mulher que iam socorrer

O acidente aconteceu quando Helena Gomes da Silva saía de um conjunto de chácaras na zona rural, na região do Paiolzinho. Ela teria entrado na Rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG), sem olhar para os lados. Um caminhão-baú atingiu a lateral de seu Fusca, que rodou na pista e a jogou no asfalto. O neto de 6 anos da vítima também estava no veículo, mas não se feriu.

Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros e viram quando a viatura atropelou a vítima. Familiares contaram que Helena, que trabalhava no Pronto-Socorro Municipal de Franca, tinha ido ao local buscar o neto para levá-lo ao médico.

O local do acidente fica em um declive, com uma curva no fim. O soldado que dirigia o caminhão alegou ter pisado no freio, mas o veículo não parou.

O comando dos bombeiros em Franca informou que uma sindicância será aberta para apurar o caso. Também será instaurado inquérito no 3.º Distrito Policial da cidade, que responde pela área. / RENE MOREIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO