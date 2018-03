Bombeiros localizam corpo de afogado O corpo de um homem foi encontrado ontem de manhã na Praia Mansa de Caiobá, na Ilha do Farol, no litoral do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava preso entre as pedras e parte da vegetação e foi identificado como Osni Miss, de 32 anos. A polícia o estava procurando desde a madrugada de domingo, quando se afogou após ter entrado no mar com dois amigos.