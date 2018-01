Bombeiros investigam pó branco em Consulado dos EUA

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros fez vistorias na manhã desta terça-feira, 17, no Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, em Santo Amaro, zona sul da capital paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as autoridades foram chamadas ao local depois de um pacote contendo "pó branco" ter sido jogada no prédio. A suspeita era de que se tratase de antrax, doença pulmonar causada por bactérias e utilizada em ataques terroristas.

O Corpo de Bombeiros confirmou às 12h30, no entanto, que foram feitos testes que tiveram "resultados negativos para produtos químicos ou biológicos".

Por volta das 9 horas, havia oito viaturas no local. Parte das pessoas que foram obter visto teve de ser deslocada para uma sala separada por risco de contaminação. As atividades foram retomadas cerca de uma hora e meia depois.

Em nota, o consulado informou que já está operando normalmente e confirmou que investigou um pacote que "levantou suspeitas" por segurança.