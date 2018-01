Bombeiros iniciam resgate de três jovens na Serra do Mar

As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram por volta das 10h30 desta quarta-feira, 9, até o local onde os três jovens, de idades entre 22 e 26 anos, foram localizados, na Serra do Mar, após ficarem desaparecidos desde o último sábado, 5.

Segundo os bombeiros, um helicóptero sobrevoa o local, uma clareira, a cerca de um quilômetro da Garganta do Diabo, nome dado a um vale por onde passa um rio na região de Paranapiacaba, mas devido à localização ainda não há informação se a aeronave poderá pousar. O resgate poderá ser feito por uma trilha na mata, segundo os bombeiros.

Os jovens foram localizados nesta manhã de quarta-feira, 9, a partir de dados passados pelas vítimas pelo celular, segundo os bombeiros. Eles entraram na mata no último sábado, junto com outras duas pessoas, que conseguiram seguir a trilha e chegaram a uma empresa de Cubatão no final da manhã desta terça-feira, 8, onde pediram ajuda para o resgate de um dos colegas, que passou mal.