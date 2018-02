Bombeiros furtam tablet e celular em incêndio A Polícia Civil indiciou ontem dois bombeiros acusados de envolvimento no furto de um celular e um tablet durante o combate a um incêndio em um edifício de dez andares na Avenida Delfim Moreira, na Praia do Leblon, zona sul do Rio, no dia 28. O iPhone foi encontrado com um adolescente de 17 anos. Em depoimento, o jovem contou que havia comprado o aparelho de um dos bombeiros.