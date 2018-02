Bombeiros farão pente fino em 230 baladas de SP até sexta-feira que vem

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros pretende fiscalizar 230 casas noturnas da capital paulista até sexta-feira da semana que vem. O mutirão é resultado de uma parceria assinada nesta quinta-feira, 30, entre o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT) e o governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o comandante-geral interino dos bombeiros, Erik Colla, os bombeiros pretendem atestar as seguranças das casas noturnas com lotação superior a 250 pessoas antes do Carnaval. A parceria com a Prefeitura vai servir para garantir que estabelecimentos irregulares possam ser fechados logo após a blitz - isso se a infração encontrada resultar na interdição da casa, como obstrução das rotas de fuga ou das portas de emergência.

As casas escolhidas já constam no cadastro de liberação dos bombeiros. A prefeitura tem 169 casas liberadas para trabalhar e cerca de 600 na fila de espera, sem licença de funcionamento, mas que estão abertas.

Uma reunião na tarde desta quinta-feira vai definir quantos agentes vão ser deslocados para as ações. Mas a ideia é que as blitz comecem ainda nesta tarde.

Casas noturnas que não têm alvará de funcionamento e que pararam de funcionar nos últimos dois dias - muitas em sinal de "luto" pela tragédia de Santa Maria (RS), segundo seus proprietários - não vão escapar da fiscalização, de acordo com Colla. "Se o local tem processo de licenciamento, ou se só não abre as portas porque não quer, ela poderá ser fiscalizada também", informou.