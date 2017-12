Bombeiros encontram RG de operário em obra que desabou

O operário Edenilson dos Santos, de 24 anos, continuava desaparecido às 23h30 dessa terça-feira, 3, desde o desabamento de um prédio em construção anteontem em Guarulhos, na Grande São Paulo. Durante todo o dia, cerca de 60 homens da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros continuaram as buscas. No início da tarde, a carteira de identidade do operário foi encontrada entre os escombros.

"Soubemos de tudo pela televisão e estamos desde cedo na expectativa para que ele seja encontrado com vida", disse Gildásio dos Santos, tio de Edenilson. Os bombeiros trabalham com a hipótese de que, no momento do desabamento, o operário estava no alojamento, localizado no segundo subsolo do prédio. "Temos indícios testemunhais e técnicos para acreditar que ele esteja nessa área. O chuveiro foi encontrado aberto, o documento foi encontrado perto dali e houve reação dos cães ao farejar o local" disse o capitão do Corpo de Bombeiros Marcos Palumbo.

Segundo o capitão, a cama de Santos estava intacta nos escombros. A suspeita é de que o operário estivesse tomando banho e tenha tentado correr para uma escada ao ouvir os primeiros barulhos.

Até a noite de ontem, cerca de 130 toneladas de escombros já tinham sido retiradas, grande parte manualmente.

Segurança. Segundo um operário que trabalhava na área de alvenaria da obra, havia rachaduras no prédio. "Não precisava prestar muita atenção para perceber que as paredes estavam rachadas." O relato de má condição da obra também foi feito pela moradora de uma das cinco casas interditadas por causa do desabamento, Josefa Maria da Silva, de 50 anos.

Presente no local do desabamento, Mauricio Monteagudo, advogado da empresa Salema, responsável pela obra, negou a falta de segurança nas obras. "Uma obra deste tamanho sem fiscalização não existe", afirmou. "É uma grande catástrofe."

Segundo a prefeitura de Guarulhos, o alvará de construção do condomínio residencial de 30 apartamentos e dois salões comerciais foi emitido em novembro de 2012. A empresa Salema, segundo a prefeitura, pediu uma substituição do projeto acrescentando um mezanino e esse alvará foi emitido no mês passado.