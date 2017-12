Bombeiros encontram homem que caiu no Rio Tamanduateí

O corpo de um homem que havia caído no Rio Tamanduateí no começo da manhã desta segunda-feira, 26, foi encontrado por volta das 12h30, segundo o Corpo de Bombeiros. O corpo foi localizado na saída do Rio Tamanduateí, junto ao Rio Tietê, no bairro Parque Anhembi, zona norte de São Paulo. A Polícia Militar isolou o local. A moto e o capacete da vítima foram encontrados por volta das 5 horas, quando ocupavam uma faixa da Avenida do Estado, próximo ao Parque Dom Pedro, no Brás. Moradores de rua no local acionaram a polícia. De acordo com a PM, a esposa do rapaz foi chamada pela polícia e disse que ele sofria de problemas psicológicos e que há a possibilidade de ele ter pulado no rio. Tietê No domingo, o corpo de um homem foi retirado do Rio Tietê na região de Pirituba, na zona norte de São Paulo. Por volta das 13h30, o Corpo de bombeiros foi acionado para retirar o corpo que foi encontrado boiando. A vítima não possuía marcas de violência física e não estava com documentos, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. A polícia solicitou exame de identificação do corpo ao Instituto de Médico-Legal (IML).