SÃO PAULO - O corpo de um homem de aproximadamente 35 anos foi encontrado na tarde desta terça-feira, 9, às margens do Rio Pinheiros, a 100 metros da Ponte do Socorro, no sentido Interlagos da Marginal Pinheiros. As equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. Ainda não informações sobre as causas da morte e a identidade do homem.