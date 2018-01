Bombeiros encontram corpo de homem arrastado pela chuva

SÃO PAULO - O corpo do comerciante Amadeus Gomes de Moura, de 55 anos, arrastado pela correnteza da chuva para o Ribeirão dos Meninos nesta segunda-feira, 15, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira, 16. Segundo a corporação, ele desapareceu enquanto salvava uma vizinha da enxurrada junto com outras pessoas.

Os bombeiros informaram que Moura foi localizado às margens da Avenida do Estado, quando o ribeirão se encontra com o Córrego Tamanduateí, ainda no ABC. Ele enfrentou a correnteza para salvar a mulher junto com um outro vizinho. O amigo conseguiu se salvar.

A chuva de segunda causou o transbordamento de seis córregos na cidade de São Paulo, paralisaram uma linha da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O Corpo de Bombeiros recebeu pelo menos 55 chamados de ocorrências de enchente.