Bombeiros encontram a 25ª vítima das chuvas em Itaoca

SOROCABA - Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou nesta segunda-feira, 27, o corpo da 25ª vítima da tromba d'água que atingiu o município paulista de Itaoca no último dia 13. A identificação do corpo de Camila Carla Barbosa Franco, de 19 anos, que estava na lista dos desaparecidos, foi feita por familiares.

Restam ainda duas pessoas desaparecidas: Maikon Antonio de Oliveira Mota, de 13 anos, e José Gonçalves da Mota Neto, de 5. Um dos corpos localizados na região da tragédia ainda não foi identificado. A Defesa Civil Estadual permanece no município para auxiliar na recomposição das regiões atingidas.