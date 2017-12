Bombeiros encerram buscas a homem que caiu no Tietê

Bombeiros em ação no Rio Tietê. Foto: José Luís da Conceição/AE

As equipes do Corpo de Bombeiros encerraram por volta das 10 horas, as buscas a um homem que teria caído da Ponte da Freguesia do Ó, indo parar no Rio Tietê, no começo da manhã desta quinta-feira, 22.

Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), apenas uma viatura está estacionada no acostamento da Marginal do Tietê, na altura da Ponte do Piqueri, onde estavam concentradas as buscas.

Um helicóptero Águia, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, participou das buscas. A Polícia Militar ainda não tem informações sobre a vítima.